Президент Татарстана выразил соболезнования семьям погибших при крушении L-410

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Президент Татарстана Рустам Минниханов выражает соболезнования родным и близким погибших при крушении легкомоторного самолета L-410 в Мензелинске. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

"Президент Татарстана оперативно проинформирован о случившемся. Рустам Нургалиевич выражает соболезнования родным и близким погибших", – цитирует Галимову РИА Новости.

Она добавила, что глава республики уже вылетел к месту крушения самолета в Мензелинский район.

Самолет потерпел крушение утром 10 октября. По данным МЧС, на его борту находились 23 человека, из них двое – члены экипажа. Остальные – парашютисты местного аэроклуба.

В МЧС также сообщили о спасении еще четверых пострадавших. По предварительным данным, всего спасены 7 человек, они доставлены в местную больницу. О судьбе еще 16 пассажиров самолета пока неизвестно.

В числе возможных версий крушения рассматривают перегруз, неисправности самолета и ошибки экипажа.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

