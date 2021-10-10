В МЧС опровергли сообщения о 19 погибших после крушения L-410 в Татарстане

10:42
Фото: МЧС России
В МЧС опровергли сообщения о 19 погибших в результате крушения самолета L-410 в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Данная информация не подтверждается, доступ в полуразрушенный фюзеляж самолета затруднен", – сказали спасатели.
В МЧС также сообщили о спасении еще четверых пострадавших. По предварительным данным, всего спасены 7 человек, они доставлены в местную больницу. О судьбе еще 16 пассажиров самолета пока неизвестно.
В региональном Минздраве рассказали, что один их пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. На данный момент решается вопрос о транспортировке остальных пациентов в больницы Набережных Челнов и Казани силами санитарной авиации.
Информация о крушении самолета в Мензелинском районе Татарстана поступила в 09:23. По данным МЧС, на борту находились 21 парашютист местного аэроклуба и 2 члена экипажа. На место происшествия были направлены спасатели.
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