19 человек погибли в результате крушения L-410 в Татарстане

Фото: МЧС России

В результате крушения самолета L-410 в Татарстане, по предварительным данным, погибли 19 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, погибли 19 человек, трое пострадали. Сейчас работы на месте происшествия продолжаются", – сказал источник.

Отмечается, что пострадавших извлекли из самолета и передали медикам.

Информация о крушении самолета в Мензелинском районе Татарстана поступила в 09:23. По данным МЧС, на борту находились 20 парашютистов местного аэроклуба и 2 члена экипажа. На место происшествия были направлены спасатели.

