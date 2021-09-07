Леонов заявил, что "бесшовные пересадки" позволят сэкономить москвичам до 11 тыс руб в год

Фото: Александр Иванов
Куратор проектов "Лиза Алерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов, инициировавший кампанию по сбору подписей москвичей за введение "бесшовных пересадок" на наземном транспорте Москвы, пообщался с семьей из столицы, которая уже воспользовалась нововведениями и отметила заметную экономию денежных средств.
"Рад, что решение московских властей о введении бесшовных пересадок на наземном транспорте уже принесло первые положительные результаты. Я неоднократно обращался к Сергею Собянину с письмами, через СМИ и социальные сети, указывая на существующую несправедливость в отношении тех москвичей, кто предпочитает наземный транспорт. Сегодня мы увидели первые плоды правильного решения. По предварительным подсчетам, бесшовные пересадки позволят москвичам экономить до 11 тысяч рублей в год", – отметил Леонов.
Ранее его команда собрала более 10 тысяч подписей в поддержку инициативы по введению пересадок без доплаты на наземном транспорте, которые Леонов передал в мэрию Москвы вместе с обращением.
Сергей Собянин сделал пересадки с одного наземного маршрута на другой бесплатными с 1 сентября. Для получения возможности бесплатной пересадки между наземными видами транспорта необходимо привязать карту "Тройка" к личному кабинету пассажира в приложении "Метро Москвы" или на сайте Московского метрополитена. Услуга станет доступной в течение 12 часов.
Отмечается, что с 1 сентября пассажиры наземного транспорта совершили больше 160 тысяч поездок с бесплатными пересадками.
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