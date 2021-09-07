"Это наш город": 160 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры наземного транспорта

С 1 сентября пассажиры наземного транспорта совершили больше 160 тысяч поездок с бесплатными пересадками. Благодаря этому проезд в трамваях, автобусах и электробусах по нескольким маршрутам стал в 1,5 раза дешевле.

Те, кто ездит с пересадками регулярно, смогут сэкономить до 11 тысяч рублей в год. Новой опцией могут воспользоваться горожане, которые привязали карту "Тройка" к личному кабинету на сайте Московского метрополитена.

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