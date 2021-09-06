Движение на участке улицы Дружбы в Раменках перекроют из-за экофестиваля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столичном районе Раменки из-за проведения экофестиваля перекроют один из участков улицы Дружбы, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Из-за проведения экофестиваля 12 сентября с 10:00 до 20:00 перекроют участок улицы Дружбы", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что перекрытие введут на участке улицы Дружбы от дома 10/32 до дома 8.

Ранее сообщалось, что движение на участке дублера Волоколамского шоссе на севере столицы ограничат в связи с проведением инженерных работ по 20 декабря 2021 года. Для автомобилистов не будет доступна одна полоса движения.