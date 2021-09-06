Движение перекрыли на двух участках улицы Ильинки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На двух участках улицы и ограничили движение транспорта, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Проезд закрыт на участке от Новой до Красной площади и в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 по Красной площади.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Эта мера связана с проведением торжественного мероприятия.

Ранее сообщалось, что из-за строительства БКЛ движение в районе Зюзино будет ограничено до 30 декабря.