Москвичам рассказали о первых итогах отмены платы за пересадки на наземном транспорте

В Москве подвели первые итоги эксперимента с бесплатными пересадками на наземном транспорте.

Уточняется, что эта опция открыта для 600 тысяч пассажиров, привязавших свою карту "Тройка" к личному кабинету на сайте московского метро. За последние 3 дня количество регистраций "Тройки" увеличилось на 100 тысяч. Отмечается, что такой резкий рост превзошел все прогнозы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.