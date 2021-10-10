В результате крушения самолета в Татарстане погибли 16 человек

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В результате крушения легкомоторного самолета L-410 погибли 16 человек. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По предварительным данным на 11 утра, в результате жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана 16 человек погибли, 6 пострадавших госпитализируются в медицинские учреждения республики бригадами скорой помощи и санитарной авиации", – рассказал Кузнецов.

В свою очередь в пресс-службе регионального Минздрава ТАСС пояснили, что за седьмого выжившего был ошибочно принят родственник одного из пассажиров самолета.

"Седьмой человек среди пострадавших оказался сопровождающим. Оказывали помощь всем, ошибочно приняли за седьмого выжившего при крушении борта L-410 родственника одного из пассажиров. Ему стало плохо на месте крушения. Его отвезли в больницу вместе с пострадавшими при крушении", – сказали в пресс-службе.

На данный момент спасательные работы на месте происшествия завершены. Об этом доложил заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.

Отмечается, что всего на месте крушения работали 47 человек и 17 единиц техники. На базе ГУ МЧС России региона открыт телефон горячей линии: 8 (843) 288-45-63.

Самолет потерпел крушение утром 10 октября. По данным МЧС, на его борту находились 22 человека, из них двое – члены экипажа. Остальные – парашютисты местного аэроклуба.

