Суд приговорил Навального к штрафу по делу о клевете

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Суд приговорил Алексея Навального к штрафу по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Ранее Навального признали виновным в совершении преступления, наказание за которое предусмотрено статьей 128.1 УК РФ ("Клевета"). Согласно озвученному решению, речь идет о взыскании в размере 850 тысяч рублей.

Прокурор Екатерина Фролова в ходе процесса просила оштрафовать подсудимого на 950 тысяч рублей.

При вынесении решения по делу о клевете мировая судья Вера Акимова также заявила, что материалы с процесса будут направлены для проверки в Следственный комитет. Основанием для такого решения названы высказывания Навального на слушаниях.

Ранее в Москве состоялось судебное заседание, на котором рассмотрели жалобы защиты Алексея Навального на замену ему условного срока по делу о мошенничестве в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" реальным. Данное решение суда было признано законным.

