Гособвинение просит признать Навального виновным по делу о клевете

10:42 (обновлено 16.02.2021 11:18)
Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда
Гособвинение просит признать Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
"Навальный совершил клевету в отношении ветерана ВОВ. В ответ на чтение преамбулы Конституции РФ потерпевший получил клевету и оскорбления", – заявила гособвинитель Екатерина Фролова.
Уточняется, что прокурор попросила оштрафовать Навального 950 тысяч рублей.
Ранее Фролова попросила выделить материалы уголовного дела и направить их в СК для доследственной проверки. По мнению обвинителя, Алексей Навальный еще раз оскорбил ветерана, а также мировую судью и прокурора.
Однако суд это ходатайство отклонил.
В Бабушкинском суде столицы 16 февраля возобновились слушания по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
Сам ветеран Игнат Артеменко 12 февраля отказался от своего дальнейшего участия в судебном заседании, в связи с этим его показания были зачитаны прокурором.
Дело было возбуждено после появления комментариев к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституции России.
По мнению Фроловой, Навальный умышленно распространил сведения, порочащие ветерана. В свою очередь Навальный не признал свою вину и заявил, что не знает и никогда на знал ветерана Артеменко.
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