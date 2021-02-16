Суд отклонил ходатайство о проверке высказываний Навального на предмет оскорблений

Фото: пресс-служба Бабушкинского суда

Суд отклонил ходатайство прокурора о проверке высказываний Алексея Навального на предмет оскорблений участников процесса по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

"В ходатайстве о выделении из уголовного дела и направления их для соответствующей проверки по факту высказывания Навальным оскорблений в адрес мирового судьи и участников процесса во время судебного заседания на данном этапе отказать", – сказала судья.

Ранее прокурор Екатерина Фролова попросила выделить материалы уголовного дела и направить их в СК для доследственной проверки. По мнению обвинителя, Алексей Навальный еще раз оскорбил ветерана, а также мировую судью и прокурора.

Уточнялось, что Навальный на прошлых заседаниях неоднократно получал замечания от судьи из-за выпадов в адрес участников процесса.

В Бабушкинском суде столицы 16 февраля возобновились слушания по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Сам ветеран Игнат Артеменко 12 февраля отказался от своего дальнейшего участия в судебном заседании по делу Навального о клевете, в связи с этим его показания были зачитаны прокурором.

Дело было возбуждено после появления комментариев к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституции России.

По мнению Фроловой, Навальный умышленно распространил сведения, порочащие ветерана. В свою очередь, сам Навальный не признал вину и заявил, что не знает и никогда на знал ветерана Артеменко.