Прокурор попросила выделить материалы об оскорблении Навальным судьи

Фото: пресс-служба Бабушкинского суда

Прокурор Екатерина Фролова просит выделить материалы уголовного дела и направить их в СК для доследственной проверки.

По мнению обвинителя, Алексей Навальный еще раз оскорбил ветерана, а также мировую судью и прокурора.

"Прошу выделить из материалов дела и направить для проверки в Главное следственное управление СК РФ по Москве оскорбительные высказывания, допущенные Навальным в ходе процесса в отношении ветерана Игната Артеменко, государственного обвинителя и судьи", – обратилась к суду Фролова.

Во вторник, 16 февраля, в Бабушкинском суде столицы возобновились слушания по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Ветеран Игнат Артеменко 12 февраля отказался от своего дальнейшего участия в судебном заседании по делу Навального о клевете, в связи с этим показания ветерана были зачитаны прокурором.

Дело о клевете возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституции России. В конце августа суд решил приостановить процесс из-за болезни Навального. В январе Навальный вернулся из Германии в РФ и его задержали.

Фролова ранее заявила, что Навальный умышленно распространил сведения, порочащие ветерана. В свою очередь Навальный не признал свою вину и заявил, что не знает и никогда на знал ветерана Артеменко.

2 февраля Навальному было заменено условное наказание на реальный срок по делу "Ив Роше". Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Навальному засчитают время пребывания под домашним арестом. В результате в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.