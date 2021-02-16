Песков заявил, что оскорблять ветеранов в РФ нельзя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Оскорбление ветеранов в РФ является недопустимым. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля прокомментировал судебный процесс по обвинению Алексея Навального в клевете на участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

"Оскорблять ветеранов в этой стране, по меньшей мере, нельзя", – заявил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря главы государства, данная тема "играет особыми красками" в стенах РВИО.

Ранее суд отклонил ходатайство о проверке высказываний Навального на предмет оскорблений. Уточнялось, что Навальный на прошлых заседаниях неоднократно получал замечания от судьи из-за выпадов в адрес участников процесса.