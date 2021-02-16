Суд отложил заседание по делу о клевете Навального на 20 февраля

Фото: ТАСС/пресс-служба Бабушкинского суда

Следующее заседание по делу о клевете Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко назначено на 20 февраля 2021 года.

"Прения сторон завершить, назначить следующее заседание на 20 февраля в 14:00 мск", – постановила судья Вера Акимова.

Согласно процессуальным нормам, на предстоящем заседании Навальный выступит с последним словом, после чего по делу будет вынесен приговор.

Гособвинение просит признать Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана ВОВ. Прокурор Екатерина Фролова попросила оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей.

Ранее Фролова попросила выделить материалы уголовного дела и направить их в СК для доследственной проверки. По мнению обвинителя, Алексей Навальный еще раз оскорбил ветерана, а также мировую судью и прокурора.

Однако суд это ходатайство отклонил.

В Бабушкинском суде столицы 16 февраля проходили очередные слушания по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Сам ветеран Игнат Артеменко 12 февраля отказался от своего дальнейшего участия в судебном заседании, в связи с этим его показания были зачитаны прокурором.

Дело было возбуждено после появления комментариев к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституции России.

По мнению Фроловой, Навальный умышленно распространил сведения, порочащие ветерана. В свою очередь Навальный не признал свою вину и заявил, что не знает и никогда на знал ветерана Артеменко.

