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10:38

Прокурор попросила суд признать законной замену Навальному условного срока на реальный

суды происшествия

Фото: Москва 24

Прокурор Екатерина Фролова попросила Мосгорсуд признать законной замену Алексею Навальному условного срока на реальный.

"Прокурор просит суд оставить в силе обжалуемое постановление ввиду его законности и обоснованности", – заявил судья.

В субботу в Бабушкинском суде в выездном формате началось заседание Мосгорсуда, на котором рассматривают жалобы защиты Навального на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным. Жалобу рассматривает судья Дмитрий Балашов.

2 февраля Навальному заменили условное наказание на реальный срок по делу "Ив Роше". Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. Уточняется, что ему будет засчитано время пребывания под домашним арестом.

Таким образом, в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев. До задержания он был объявлен в розыск. Такое решение принято из-за того, что Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока.

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