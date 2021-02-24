В ГД заявили, что за оскорбление ветеранов может грозить до 5 лет тюрьмы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до 5 лет. При этом оштрафовать россиян могут на сумму до 5 миллионов рублей, заявила в эфире Первого канала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Так парламентарий прокомментировала поправки ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти.
"Мы ответили поправкой, которая впредь устанавливает ответственность до 5 лет лишения свободы и до 5 миллионов штрафа за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов, – и мы им желаем доброго здоровья и долгих лет, – но и оскорблять, осквернять память ушедших", – объяснила Яровая.
Данную поправку вносят к законопроекту об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма в Сети. В настоящее время такое правонарушение карается 3 годами колонии.
Ранее в Госдуме подготовили поправки об уголовном наказании за оскорбление ветеранов. Авторами поправок выступили члены фракции "Единая Россия".
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