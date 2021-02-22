В Госдуме подготовили поправки об уголовном наказании за оскорбление ветеранов

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Поправки об уголовной ответственности за оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны подготовили депутаты Госдумы. Об этом рассказала вице-спикер нижней палаты, одна из авторов поправок Ирина Яровая.
"Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества", – прокомментировала Яровая.
Авторами поправок также являются члены фракции "Единая Россия", среди которых председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский.
По словам Яровой, данную инициативу уже поддержали и в других фракциях.
Также вице-спикер нижней палаты подчеркнула, что поправки предполагается внести ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти. Он уже принят в первом чтении. Изменения затронут уголовное и административное законодательство для юридических лиц.
"Сегодня в законодательстве уже установлена ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества. Но нет ответственности за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, за оскорбление памяти защитников Отечества, что было расчетливо использовано для демонстративного публичного оскорбления ветеранов и осквернения общей памяти о защитниках Отечества", – добавила Яровая.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что оскорбление ветеранов в РФ является недопустимым.
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