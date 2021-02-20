В Тамбове возбудили дело за размещение фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

14:57
Фото: СК РФ
В Тамбове возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины за публикацию фотографии Адольфа Гитлера на сайте проекта "Бессмертный полк", сообщает "Газета.ру".
По предварительной информации, в мае прошлого года подозреваемый разместил фото лидера Третьего рейха в сети "Вконтакте" для дальнейшей трансляции на сайте "Бессмертный полк России".
Сейчас СК РФ по региону проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. У подозреваемого изъяли компьютер, средства связи и другие предметы, которые могут иметь значение для дела.
Мужчине грозит наказание в соответствии с первой частью статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").
Ранее сообщалось, что житель Кемерова приговорен к штрафу за фото Гитлера на онлайн-акции "Бессмертный полк". Мужчину оштрафовали на 120 тысяч рублей.
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