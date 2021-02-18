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Российскому журналисту Владимиру Соловьеву запретили въезд в Латвию. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на заявление главы МИД страны Эдгарса Ринкевичса.

"На основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц в Латвийской Республике", – написал чиновник на своей странице в Facebook.

Ринкевичс подчеркнул, что поводом для такого решения стали недопустимые высказывания Соловьева о Гитлере и сравнение Навального с немецким диверсантом Отто Скорцени. Чиновник отметил, что "глорификация нацизма" в Латвии неприемлема.

Ранее департамент миграции Литвы внес в черный список музыканта Филиппа Киркорова. В местном МВД объяснили такие действия недопустимой для страны позицией артиста по поводу присоединения Крыма.

Киркоров, в свою очередь, заявил, что готов обжаловать запрет на въезд в Литву. По словам его представителя Александра Добровинского, артист планирует обратиться в суды Европы.

