Фото: URA.Ru/ТАСС/Aleksandr Mamaev
Российскому журналисту Владимиру Соловьеву запретили въезд в Латвию. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на заявление главы МИД страны Эдгарса Ринкевичса.
"На основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц в Латвийской Республике", – написал чиновник на своей странице в Facebook.
Ринкевичс подчеркнул, что поводом для такого решения стали недопустимые высказывания Соловьева о Гитлере и сравнение Навального с немецким диверсантом Отто Скорцени. Чиновник отметил, что "глорификация нацизма" в Латвии неприемлема.
Ранее департамент миграции Литвы внес в черный список музыканта Филиппа Киркорова. В местном МВД объяснили такие действия недопустимой для страны позицией артиста по поводу присоединения Крыма.
Киркоров, в свою очередь, заявил, что готов обжаловать запрет на въезд в Литву. По словам его представителя Александра Добровинского, артист планирует обратиться в суды Европы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: