Соловьева заблокировали в Clubhouse

Аккаунт телеведущего Владимира Соловьева заблокировали в социальной сети Clubhouse. Об этом сообщает "Газета.ру".

В своем личном Telegram-канале журналист выложил скриншот с информацией о блокировке и добавил, что "Clubhouse испугался даже [его] появления в этой соцсети".

Соловьев раскритиковал приложение за мнимую свободу слова. Кроме того, он отметил, что не знает причину своей блокировки. По некоторым данным, такое решение администрации связано с коллективной жалобой на журналиста.

Накануне руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пригласил Владимира Путина пообщаться в голосовой социальной сети Clubhouse. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже отметил, что глава государства социальные сети не использует.

