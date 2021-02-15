Песков прокомментировал предложение Илона Маска пообщаться в Clubhouse

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение американского предпринимателя Илона Маска Владимиру Путину пообщаться в новой социальной сети Clubhouse. Об этом сообщает "Газета.ру".

Песков отметил, что Путин не использует соцсети и не ведет их лично, поэтому необходимо "сначала разобраться".

"В целом это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать", – сказал представитель Кремля.

Ранее Маск пригласил Путина присоединиться к голосовой социальной сети Clubhouse. Приглашение бизнесмен опубликовал в Twitter, отметив президента России. Кроме того, на русском языке предприниматель добавил, что поговорить с Путиным было бы большой честью.

В последние пару недель интернет заполонили сообщения о новой закрытой социальной сети аудиосообщений под названием Clubhouse: большие издания размещают обзоры и анонсы, пользователи торгуют инвайтами по астрономическим ценам.

