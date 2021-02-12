Россиянам рассказали, как попасть в закрытую соцсеть Clubhouse

В России вырос спрос на инвайты в закрытую соцсеть Clubhouse. Предложения о продаже есть на "Авито", еще пару дней назад их было больше сотни, а сейчас – около двух десятков. Стоимость составляет от 400 рублей до 30 тысяч рублей.

Попасть в Сеть можно только по приглашению, но несмотря на это, в мире у Clubhouse более 5 миллионов пользователей. В России себе это приложение скачали почти 8 тысяч человек. Одним из последних присоединился шоумен Михаил Галустян. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.