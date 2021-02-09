Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

17:24

Государственный музей Пушкина будет работать бесплатно в день памяти поэта

культура досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Государственный музей Пушкина и его филиалы 10 февраля, в день памяти поэта, можно будет посетить бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба музея.

"В честь 184 годовщины со дня гибели поэта. Государственный музей Пушкина и его филиалы: Мемориальная квартира Александра Пушкина на улице Арбат, Мемориальная квартира Андрея Белого, Дом-музей Ивана Тургенева, Дом-музей Василия Львовича Пушкина, Выставочные залы в Денежном переулке будут открыты для свободного посещения", – говорится в сообщении.

Также в этот день посетители музея смогут побывать на показе фотопроекта Юрия Роста "Пушкина нет дома".

"Пройдет концерт мастеров искусств. Прозвучат музыкальные композиции на стихи Пушкина, отрывки его произведений. Чтобы посетить концертную программу Дня памяти нужно предварительно зарегистрироваться", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 9 февраля в Государственный исторический музей можно прийти бесплатно. Это подарок гостям ко дню рождения музея, которому исполняется 149 лет.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать