Государственный музей Пушкина будет работать бесплатно в день памяти поэта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Государственный музей Пушкина и его филиалы 10 февраля, в день памяти поэта, можно будет посетить бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба музея.

"В честь 184 годовщины со дня гибели поэта. Государственный музей Пушкина и его филиалы: Мемориальная квартира Александра Пушкина на улице Арбат, Мемориальная квартира Андрея Белого, Дом-музей Ивана Тургенева, Дом-музей Василия Львовича Пушкина, Выставочные залы в Денежном переулке будут открыты для свободного посещения", – говорится в сообщении.

Также в этот день посетители музея смогут побывать на показе фотопроекта Юрия Роста "Пушкина нет дома".

"Пройдет концерт мастеров искусств. Прозвучат музыкальные композиции на стихи Пушкина, отрывки его произведений. Чтобы посетить концертную программу Дня памяти нужно предварительно зарегистрироваться", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 9 февраля в Государственный исторический музей можно прийти бесплатно. Это подарок гостям ко дню рождения музея, которому исполняется 149 лет.