Столичные музеи подготовили программу на выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Музеи Москвы, открывшиеся для посетителей, подготовили программу экскурсий и мероприятий на 23-24 января, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Государственный Дарвиновский музей приглашает на экскурсии 23 и 24 января. На них гостям расскажут о природных зонах всех континентов, растениях и животных. Так, 23 и 24 января в 12:00 и 14:00 состоится экскурсия "Многообразие жизни на Земле". Все желающие увидят коралловые рифы и глубоководные впадины, познакомятся с птичьими базарами на арктических берегах и узнают, кто обитает в саванне", – говорится в сообщении.
24 января в 11:00 и 13:00 Дарвиновский музей проведет экскурсию "Я тебя не боюсь!" о природных средствах защиты от хищников. Также посетители музей смогут увидеть светомузыкальную инсталляцию 23 и 24 января в 16:00.
Для посетителей Манежа с 22 января по 31 декабря организована выставка "Манеж. 200 лет в центре событий" об истории выставочного зала.
Также с 22 января по 31 декабря на выставке "История Гостиного Двора" москвичи смогут увидеть артефакты и предметы, обнаруженные на раскопках внутри здания и рядом с ним.
До 28 марта в Государственном музее обороны Москвы будут представлены живописные и графические работы художника Ярослава Титова на экспозиции "Зарисовки фронтового художника".
23 и 24 января экскурсии пройдут в музее-заповеднике "Коломенское". В 12:00 все желающие смогут прогуляться по средневековым палатам Передних ворот, посетить мемориальный домик Петра I и увидеть 600-летний дуб. В 13:00 пройдет тематическая экскурсия "Зимняя сказка в "Коломенском".
В эти же дни музей-усадьба "Измайлово" проведет экскурсии "Измайлово – остров-рай", "Царственные жены на Измайловском острове" и выставку фотографий "Частная жизнь семьи императора Николая II".
Также обзорные экскурсии пройдут в музее-усадьбе "Кусково", на которых москвичи смогут узнать о жизни Петра Шереметева, ознакомиться с художественной коллекцией и осмотреть архитектурно-парковый ансамбль.
Московский государственный музей Есенина 23 января в 17:00 проведет экскурсию, посвященную поэту. Также музей 23 и 24 января в 18:00 организует квест "Преступление в Замоскворечье!", а в воскресенье в 13:00 пройдет экскурсия "Я искал в этой женщине счастья…" об Айседоре Дункан.
Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына также организует прогулки 23 и 24 января, на которых можно будет узнать о русском зарубежье и эвакуации белой армии из Крыма в 1920 году.
Как сообщалось, ВДНХ подготовила для учащихся вузов различные онлайн-занятия ко Дню российского студенчества, среди которых образовательные лекции, уроки и мастер-классы от центров "Слово" и "Космонавтика и авиация", "Технограда", проекта "Знание. ВДНХ".
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