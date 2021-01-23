Столичные музеи подготовили программу на выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Музеи Москвы, открывшиеся для посетителей, подготовили программу экскурсий и мероприятий на 23-24 января, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Государственный Дарвиновский музей приглашает на экскурсии 23 и 24 января. На них гостям расскажут о природных зонах всех континентов, растениях и животных. Так, 23 и 24 января в 12:00 и 14:00 состоится экскурсия "Многообразие жизни на Земле". Все желающие увидят коралловые рифы и глубоководные впадины, познакомятся с птичьими базарами на арктических берегах и узнают, кто обитает в саванне", – говорится в сообщении.

24 января в 11:00 и 13:00 Дарвиновский музей проведет экскурсию "Я тебя не боюсь!" о природных средствах защиты от хищников. Также посетители музей смогут увидеть светомузыкальную инсталляцию 23 и 24 января в 16:00.

Для посетителей Манежа с 22 января по 31 декабря организована выставка "Манеж. 200 лет в центре событий" об истории выставочного зала.

Также с 22 января по 31 декабря на выставке "История Гостиного Двора" москвичи смогут увидеть артефакты и предметы, обнаруженные на раскопках внутри здания и рядом с ним.

До 28 марта в Государственном музее обороны Москвы будут представлены живописные и графические работы художника Ярослава Титова на экспозиции "Зарисовки фронтового художника".

23 и 24 января экскурсии пройдут в музее-заповеднике "Коломенское". В 12:00 все желающие смогут прогуляться по средневековым палатам Передних ворот, посетить мемориальный домик Петра I и увидеть 600-летний дуб. В 13:00 пройдет тематическая экскурсия "Зимняя сказка в "Коломенском".

В эти же дни музей-усадьба "Измайлово" проведет экскурсии "Измайлово – остров-рай", "Царственные жены на Измайловском острове" и выставку фотографий "Частная жизнь семьи императора Николая II".

Также обзорные экскурсии пройдут в музее-усадьбе "Кусково", на которых москвичи смогут узнать о жизни Петра Шереметева, ознакомиться с художественной коллекцией и осмотреть архитектурно-парковый ансамбль.

Московский государственный музей Есенина 23 января в 17:00 проведет экскурсию, посвященную поэту. Также музей 23 и 24 января в 18:00 организует квест "Преступление в Замоскворечье!", а в воскресенье в 13:00 пройдет экскурсия "Я искал в этой женщине счастья…" об Айседоре Дункан.

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына также организует прогулки 23 и 24 января, на которых можно будет узнать о русском зарубежье и эвакуации белой армии из Крыма в 1920 году.

Как сообщалось, ВДНХ подготовила для учащихся вузов различные онлайн-занятия ко Дню российского студенчества, среди которых образовательные лекции, уроки и мастер-классы от центров "Слово" и "Космонавтика и авиация", "Технограда", проекта "Знание. ВДНХ".