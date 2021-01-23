Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

19:25

Столичные музеи подготовили программу на выходные

досуг общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Музеи Москвы, открывшиеся для посетителей, подготовили программу экскурсий и мероприятий на 23-24 января, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Государственный Дарвиновский музей приглашает на экскурсии 23 и 24 января. На них гостям расскажут о природных зонах всех континентов, растениях и животных. Так, 23 и 24 января в 12:00 и 14:00 состоится экскурсия "Многообразие жизни на Земле". Все желающие увидят коралловые рифы и глубоководные впадины, познакомятся с птичьими базарами на арктических берегах и узнают, кто обитает в саванне", – говорится в сообщении.

24 января в 11:00 и 13:00 Дарвиновский музей проведет экскурсию "Я тебя не боюсь!" о природных средствах защиты от хищников. Также посетители музей смогут увидеть светомузыкальную инсталляцию 23 и 24 января в 16:00.

Для посетителей Манежа с 22 января по 31 декабря организована выставка "Манеж. 200 лет в центре событий" об истории выставочного зала.

Также с 22 января по 31 декабря на выставке "История Гостиного Двора" москвичи смогут увидеть артефакты и предметы, обнаруженные на раскопках внутри здания и рядом с ним.

До 28 марта в Государственном музее обороны Москвы будут представлены живописные и графические работы художника Ярослава Титова на экспозиции "Зарисовки фронтового художника".

23 и 24 января экскурсии пройдут в музее-заповеднике "Коломенское". В 12:00 все желающие смогут прогуляться по средневековым палатам Передних ворот, посетить мемориальный домик Петра I и увидеть 600-летний дуб. В 13:00 пройдет тематическая экскурсия "Зимняя сказка в "Коломенском".

В эти же дни музей-усадьба "Измайлово" проведет экскурсии "Измайлово – остров-рай", "Царственные жены на Измайловском острове" и выставку фотографий "Частная жизнь семьи императора Николая II".

Также обзорные экскурсии пройдут в музее-усадьбе "Кусково", на которых москвичи смогут узнать о жизни Петра Шереметева, ознакомиться с художественной коллекцией и осмотреть архитектурно-парковый ансамбль.

Московский государственный музей Есенина 23 января в 17:00 проведет экскурсию, посвященную поэту. Также музей 23 и 24 января в 18:00 организует квест "Преступление в Замоскворечье!", а в воскресенье в 13:00 пройдет экскурсия "Я искал в этой женщине счастья…" об Айседоре Дункан.

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына также организует прогулки 23 и 24 января, на которых можно будет узнать о русском зарубежье и эвакуации белой армии из Крыма в 1920 году.

Как сообщалось, ВДНХ подготовила для учащихся вузов различные онлайн-занятия ко Дню российского студенчества, среди которых образовательные лекции, уроки и мастер-классы от центров "Слово" и "Космонавтика и авиация", "Технограда", проекта "Знание. ВДНХ".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать