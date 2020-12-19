Москва стала лидером в рейтинге цифровизации городского хозяйства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва стала лидером среди городов России по индексу цифровизации городского хозяйства "IQ городов". Результаты рейтинга по итогам прошлого года представили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В пятерку лучших также вошли Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург и Воронеж. Всего рейтинг рассчитывался для 203 городов.

"Москва вновь стала лидером индекса цифровизации городского хозяйства "IQ городов" среди российских городов", – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что Москва набрала 89,65 балла из 120, в прошлом году результат был на 7% ниже.

Индекс "IQ городов" демонстрирует эффективность того, как проводится цифровизация основных отраслей развития городов. Участников оценивали по 47 показателям. Учитывались достижения городов-участников в сферах городского управления, умных технологий в ЖКХ и транспорте, систем общественной и экологической безопасности, туризма.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва присоединится к пилотному проекту Альянса умных городов G20 по ответственному внедрению цифровых технологий. По словам мэра, безопасность информационных систем и защита персональных данных пользователей являются одними из приоритетов цифровизации для Москвы. Сотрудничество с участниками Альянса позволит Москве делиться накопленным опытом и анализировать лучшие мировые практики, подчеркнул градоначальник.

