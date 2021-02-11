Собянин рассказал, как городская цифровизация помогла москвичам во время пандемии

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Видео: youtube.com/блог Сергея СобянинаВнедрение цифровых технологий позволило организовать помощь москвичам в период пандемии и спасло тысячи жизней. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.
Мэр города опубликовал видео о системе здравоохранения столицы. В нем говорится, что врачам в условиях пандемии пришлось принимать решения в условиях высокой неопределенности, повысить скорость реагирования и занять проактивную позицию в лечении пациентов.
Отмечается, что без цифровых инноваций справиться с этими задачами было бы практически невозможно. Городу удалось создать в кратчайшие сроки единую цифровую платформу, которая обеспечила персонифицированное ведение каждого пациента и объединение медицинских организаций.
В настоящее время платформа охватывает 900 тысяч заболевших коронавирусом людей, а также порядка двух миллионов контактных с ними лиц и 500 тысяч вакцинированных граждан. В основу платформы заложен единый лабораторный сервис, созданный менее чем за месяц.
Еще одним ключевым звеном платформы стал регистр заболевших, который обеспечивает персонифицированный учет, маршрутизацию и ведение пациентов. Регистр доступен в режиме реального времени всем звеньям системы здравоохранения.
Платформа автоматически генерирует плановые задания для выхода на дом к пациенту два раза в день, вся работа медиков осуществляется в цифровом формате. С помощью планшетов они получают доступ к ЕМИАС.ИНФО, записывая протокол осмотра пациента.
С помощью платформы более 150 специалистов могут также отслеживать динамику бессимптомных пациентов с последующим отражением данных в электронной медицинской карте. При ухудшении состояния пациента врач выезжает к пациенту на дом.
Таким образом, цифровизация позволяет обеспечить работу всех служб по единым стандартам и регламентам, гарантировать прозрачность действий, результатов и получать оперативную аналитику.
Ранее мэр города отметил, что цифровизация является необходимым условием прогресса в области здравоохранения. Он подчеркнул, что одним из важных шагов в этой области стало открытие доступа к электронным медицинским картам. Собянин пояснил, что теперь все исследования и сведения о здоровье жители города смогут получать дистанционно.
Сообщалось, что прошлый год стал успешным для столицы с точки зрения получения престижных наград в сфере цифровых технологий. За 2020 год столица улучшила позиции в 23 международных рейтингах. В частности, Москва заняла высокие строчки в четырех из восьми впервые опубликованных рейтингов.
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