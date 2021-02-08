Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Первому в стране учебному центру "Мои документы" исполнилось шесть лет. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Шесть лет назад мы открыли первый в России учебный центр "Мои документы", где специалисты обучаются не только предоставлению услуг, но также искусству общения с людьми, основам искреннего сервиса и стрессоустойчивости. За это время здесь разработали более 60 очных и запустили более 230 дистанционных курсов для повышения квалификации сотрудников", – рассказала Ракова.
Она подчеркнула, что новые сотрудники проходят соответствующие тренинги, а для уже опытных специалистов предусмотрены курсы повышения профессиональных качеств и улучшения наработанных навыков при работе в нестандартных ситуациях. Ракова отметила, что в работе сотрудников "Мои документы" лежит принцип клиентоориентированности.
Заммэра также отметила, что сотрудники центров госуслуг участвуют в реализации ключевых городских проектов. По ее словам, за прошедший год были запущены два новых уникальных проекта, один из которых был разработан совместно с медицинскими учреждениями.
"С августа 2020 года сотрудники учебного центра "Мои документы" совместно с медучреждениями разрабатывают стандарт работы администраторов поликлиник, чтобы искренний сервис и внимательное отношение ощущались и в системе московского здравоохранения. Тогда же мы начали реализацию пилота "Персональный помощник" для горожан с онкологическими заболеваниями", – рассказала Ракова.
Она добавила, что в период пандемии специалисты учебного центра провели огромную работу. Она напомнила, что сотрудники офисов "Мои документы" были операторами call-центров комплекса социального развития, которые отвечали на волнующие вопросы москвичей и принимали заявки на доставку товаров первой необходимости. Помощь москвичам оказывали 3,5 тысячи операторов.
Первый в России учебный центр с уникальной программой подготовки кадров для офисов "Мои документы" открылся в 2015 году в центре госуслуг в районе Строгино. В декабре 2018 года его филиал разместился во Дворце госуслуг на ВДНХ.
Ранее стало известно, что за два года работы Дворец госуслуг на ВДНХ принял более 67 тысяч посетителей. Офис находится в павильоне "Атомная энергия". Там горожане могут оформить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объект недвижимости. Это единственный центр "Мои документы", где можно получить данные услуги.
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