Житель Кемерова приговорен к штрафу за фото Гитлера на онлайн-акции "Бессмертный полк"

Фото: СК РФ

Житель города Кемерова Дмитрий Бородаенко, разместивший фотографию Адольфа Гитлера на онлайн-акции "Бессмертный полк", приговорен к штрафу в размере 120 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону.

По информации следователей, мужчина был признан виновным в совершении преступления, которое предусмотрено частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 354.1 УК РФ "Покушение на реабилитацию нацизма". Как уточнили в СК, фигурант дела 6 мая этого года отправил на сайт "Банк памяти" фото Гитлера для дальнейшей трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн".

"Бородаенко свою вину в инкриминируемом преступлении не признал, однако следователи установили все обстоятельства и мотивы совершенного им преступления", – заявили представители ведомства.

Известно, что выводы следствия о виновности Бородаенко были основаны на комплексе доказательств. Речь идет о результатах осмотра изъятой у обвиняемого компьютерной техники. Кроме того, предоставлены заключения портретной судебной экспертизы, показания специалиста и свидетелей, среди которых представители научного сообщества.

Ранее сообщалось, что дела о реабилитации нацизма во время "Бессмертного полка" направили в суд. СК РФ летом завел еще несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов.