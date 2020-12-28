Житель Кемерова приговорен к штрафу за фото Гитлера на онлайн-акции "Бессмертный полк"

15:25
Фото: СК РФ
Житель города Кемерова Дмитрий Бородаенко, разместивший фотографию Адольфа Гитлера на онлайн-акции "Бессмертный полк", приговорен к штрафу в размере 120 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону.
По информации следователей, мужчина был признан виновным в совершении преступления, которое предусмотрено частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 354.1 УК РФ "Покушение на реабилитацию нацизма". Как уточнили в СК, фигурант дела 6 мая этого года отправил на сайт "Банк памяти" фото Гитлера для дальнейшей трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн".
"Бородаенко свою вину в инкриминируемом преступлении не признал, однако следователи установили все обстоятельства и мотивы совершенного им преступления", – заявили представители ведомства.
Известно, что выводы следствия о виновности Бородаенко были основаны на комплексе доказательств. Речь идет о результатах осмотра изъятой у обвиняемого компьютерной техники. Кроме того, предоставлены заключения портретной судебной экспертизы, показания специалиста и свидетелей, среди которых представители научного сообщества.
Ранее сообщалось, что дела о реабилитации нацизма во время "Бессмертного полка" направили в суд. СК РФ летом завел еще несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: