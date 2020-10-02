Дела о реабилитации нацизма во время "Бессмертного полка" направили в суд

Фото: СК РФ

Генеральная прокуратура РФ направила в суды Пермского края и Кемеровский области уголовные дела о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции "Бессмертный полк". Об этом говорится на сайте ведомства.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении жителя Перми Даниила Шестакова и жителя Кемерова Дмитрия Бородаенко. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных соответственно частью 3 и частью 1 статьей 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма")", – говорится в сообщении.

По данным СК, Шестаков в мае текущего года с целью публичного распространения явного неуважения о Дне воинской славы России опубликовал на сайте проекта "Бессмертный полк" изображение изменника Родины Андрея Власова. Бородаенко, в свою очередь, 6 мая на том же сайте выложил фотографии Адольфа Гитлера.

СК РФ летом завел еще несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов. Одному из фигурантов дела Даниилу Симанову суд назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ. Житель Ульяновска Вячеслав Круглов оштрафован на 120 тысяч рублей.

