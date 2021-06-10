Кабмин одобрил законопроект о внедрении системы идентификации болельщиков

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Правительство одобрило законопроект, направленный на внедрение системы идентификации болельщиков и использование персонифицированной карты при посещении официальных спортивных соревнований. Информация об этом размещена на сайте Минспорта РФ.

Отмечается, что проект закона был разработан во исполнение указа главы государства и поручений правительства.

"Когда готовился этот законопроект, мы думали прежде всего о безопасности зрителей, которые приходят на спортивные соревнования целыми семьями, с детьми", – подчеркнул министр спорта РФ Олег Матыцин.

Он добавил, что разработка законопроекта осуществлялась с опорой на опыт применения персонифицированной карты зрителя во время проходившего в России чемпионата мира по футболу в 2018 году. Тогда международное сообщество положительно оценило данную меру.

"В настоящее время паспорт болельщика должны получить все зрители матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге", – уточнил Матыцин.

Министр отметил, что проект закона регламентирует вопросы идентификации как зрителей, так и лиц, задействованных в организации соревнований.

Ранее сообщалось, что в "Лужниках" с 11 июня заработает фан-зона для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу – 2020. Однако количество мест для просмотра матчей Евро-2020 ограниченно, поэтому для прохождения на площадку необходимо получить бесплатный билет.