Как будет работать фан-зона для просмотра матчей Евро-2020 в Москве

В "Лужниках" с 11 июня заработает фан-зона для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу – 2020. Рассказываем, как можно туда попасть и какие меры безопасности предусмотрены на площадке.



О мероприятии

В период проведения чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) у москвичей и гостей столицы будет возможность посмотреть матчи в фан-зоне. Событие организовывает департамент спорта Москвы. На территории "Лужников" установлены специальные большие экраны, благодаря чему болельщики смогут наслаждаться любимой игрой в прямой трансляции.



Вход будет организован со стороны Центральной площади "Лужников". Для комфортного пребывания зрителей рядом с Южным спортивным ядром установят фуд-траки и обустроят всю необходимую инфраструктуру. Кроме того, для болельщиков на сцене выступят популярные музыканты.

Расписание матчей можно посмотреть на официальном сайте. Рекомендуем поторопиться с бронированием билетов, на некоторые дни уже нет свободных мест. Фан-зона будет открыта с 11 июня по 11 июля.



Как попасть в фан-зону

В фан-зоне количество мест для просмотра матчей Евро-2020 ограниченно, поэтому для прохождения на площадку необходимо получить бесплатный билет. Такое решение связано с учетом необходимых мер безопасности на фоне пандемии коронавируса.

Правила участия в мероприятии:

1. зарегистрируйтесь на сайте euro2020.moscow.sport;

2. получите по электронной почте бесплатный билет (на одну электронную почту можно получить один взрослый и один детский билет, они будут действительны в течение одного игрового дня);

3. приходите в фан-зону в выбранный день, с собой нужно взять удостоверение личности.

На событие можно прийти с детьми от 6 лет. Дети в возрасте 6–14 лет проходят в сопровождении взрослых по отдельным билетам, старше 14 лет – проходят самостоятельно.



Меры безопасности

Событие пройдет с учетом всех санитарных мер безопасности:

– на входе посетителям измеряют температуру: тех, у кого она будет повышенная, на мероприятие не допустят;

– все гости должны быть в масках и одноразовых перчатках;

– необходимо соблюдать безопасное расстояние, при нарушении этой меры доступ на мероприятие может быть ограничен в одностороннем порядке;

– для дополнительной защиты гостей на территории площадки установлены антисептики для рук, а все поверхности дезинфицируются;

– доступ зрителей с признаками алкогольного и наркотического опьянения запрещен.