Стал известен окончательный состав сборной России на ЧЕ по футболу

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым озвучил окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы. О решении было объявлено в эфире телеканала "Матч ТВ".

В окончательный состав попали 26 футболистов. Так, на позиции нападающего будут играть форвард "Зенита" Артем Дзюба, Антон Заболотный из ЦСКА и футболист "Спартака" Александр Соболев. Также в команду войдут полузащитники Александр Головин из "Монако" и Алексей Миранчук из итальянской "Атланты".

В то же время в заявку на турнир не вошли защитники московского "Динамо" Роман Евгеньев и казанского "Рубина" Илья Самошников, вратарь петербургского "Зенита" Андрей Лунев и полузащитник "Динамо" Арсен Захарян.

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