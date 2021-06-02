Черчесов подвел итоги матча сборной России против Польши

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил итоги матча с командой Польши. Об этом пишет РИА Новости.

Игра прошла на стадионе "Мейски" в польском Вроцлаве. Матч завершился со счетом 1:1.

Черчесов подчеркнул, что остался доволен реакцией российских футболистов на гол, пропущенный на 4-й минуте встречи.

"Не отошли от своей игры, продолжили играть в свой футбол, забили ответный гол и могли забить еще. Доволен отношением к игре", – заявил тренер.

Черчесов подчеркнул, что команда провела матч компактно после 10 дней тяжелых тренировок. В игре наставник выделил как качественные моменты, так и эпизоды с потерей инициативы.

"Выполнили все запланированное", – сказал Черчесов.

Тренер отметил, что сборная Польши всегда имела добротную и крепкую команду. При этом он отказался оценивать силу соперников, так как в матче не приняли участие многие лидеры.

"Самое главное, что никто не травмировался на текущую минуту", – добавил Черчесов.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 5 июня. Соперниками россиян станет команда Болгарии. Перед игрой российский гимн исполнит Филипп Киркоров.

Начало встречи запланировано на 18:00. Для сборной России этот матч станет последним перед чемпионатом Европы.