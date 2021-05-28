Киркоров исполнит гимн РФ перед футбольным матчем Россия – Болгария

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Филипп Киркоров исполнит российский гимн перед товарищеским матчем между футбольными сборными России и Болгарии, который состоится 5 июня в Москве. Об этом сообщает "Газета.ру".
Игра пройдет на "ВТБ Арене", ее начало назначено на 18:00 по московскому времени. Для сборной России этот матч станет последним перед перед чемпионатом Европы.
В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что в день матча на стадионе будет работать интерактивная студия, в работе которой примут участие знаменитые болельщики и легенды сборной России: Андрей Каряка, Дмитрий Сенников, Александр Самедов, Дмитрий Аленичев, Руслан Пименов, Егор Титов, Александр Филимонов и Дмитрий Хлестов. Все желающие смогут сфотографироваться с ними и взять автограф.
EURO-2020 состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург.
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