Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге FIFA

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Сборная России осталась на 38-м месте в мировом рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Новая версия рейтинга появилась на официальном сайте организации.

На первом месте остается сборная Бельгии – соперник россиян по групповому этапу EURO-2020. Второе место занял действующий чемпион мира – сборная Франции, на третьем – команда Бразилии.

Турнир для европейских сборных состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург.