Фан-зону для просмотра матчей "Евро-2020" откроют в Москве 11 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фан-зона для просмотра матчей "Евро-2020" будет работать в "Лужниках" с 11 июня по 11 июля, сообщает ТАСС.

Для прохода посетителям нужно будет пройти онлайн-регистрацию и получить билет, поскольку количество мест ограниченно. Такое решение приняли в связи с действующими мерами против распространения коронавируса.

Сцену и большие экраны установят рядом с Южным спортивным ядром. Там будут также работать фуд-траки и организуют всю необходимую инфраструктуру для комфортного пребывания болельщиков. Вход на территорию организуют со стороны Центральной площади "Лужников".

Регистрацию нужно будет пройти на сайте euro2020.moscow.sport. После заполнения формы болельщик получит билет с QR-кодом. На один игровой день можно оформить один билет.

В России открыли безвизовый въезд для иностранных зрителей чемпионата Европы по футболу ("Евро-2020") по паспорту болельщика.

Болельщики для въезда в РФ смогут использовать Fan ID в виде заламинированного документа или в электронном виде. Такой порядок въезда действует с 00:00 29 мая 2021 года до 23:59 2 июля текущего года.

Для прохода на стадион нужно будет предъявить заламинированный паспорт болельщика. Тем иностранцам, которые въедут в Россию по электронному Fan ID, нужно обратиться в один из центров выдачи Fan ID в РФ и получить паспорт болельщика в виде карты.

Турнир для европейских сборных состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург.

