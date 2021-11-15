Минцифры анонсировало новую версию мобильного приложения "Госуслуги"

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Обновленная версия мобильного приложения "Госуслуги" может выйти в конце текущего – начале следующего года. Об этом рассказал замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

"Мы планируем обновить мобильное приложение, которое находится в пользовании сейчас. Уже достаточно давно движемся в этом треке. Рассчитываем, что в конце этого – начале следующего года версия обновится. Надеемся, что будет благосклонно воспринято пользователями", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее Минцифры заявило о не имеющей аналогов кибератаке на портал госуслуг. Одним из объектов атаки стал чат-бот "Макс", который в ответ на обращения выводил на экран недостоверную информацию. В министерстве уточнили, что робот не имеет доступа к личным данным пользователей.