Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Портал госуслуг временно не работает из-за сбоя.

Уточняется, что после попытки зайти на сайт у пользователей высвечивается надпись "Сервис временно недоступен".

Помимо этого, пользователи испытывают неполадки при попытке войти в мобильное приложение "Госуслуги".

Ранее сообщалось, что Минцифры проведет дополнительное тестирование портала госуслуг в связи с техническими неполадками, связанными со сроками действия QR-кодов для вакцинированных от коронавируса.