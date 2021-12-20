"Яндекс.Заправки" запустили оплату топлива через систему быстрых платежей

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Оплата топлива через СБП заработала в отдельном приложении "Яндекс.Заправок". Об этом сообщили в пресс-службе сервиса. Также новой опцией теперь можно воспользоваться в основных водительских приложениях "Яндекса" – "Картах" и "Навигаторе". Сообщается, что это открыло доступ к СБП 37 миллионам автомобилистов, ежемесячно использующим сервисы "Яндекса".

В ноябре оплату через СБП запустили в тестовом режиме в приложении "Заправок". За это время быстрыми платежами воспользовались 70 тысяч водителей. Они заправились с СБП 115 тысяч раз – более чем на 150 миллионов рублей. Чтобы воспользоваться системой быстрых платежей, не нужно привязывать банковскую карту к приложениям или Apple Pay, или Google Pay. А переплата, если топлива залили меньше, чем оплачено, вернется почти мгновенно, отметили в пресс-службе.

"СБП упрощает для водителей привычный процесс бесконтактной заправки. Чтобы мотивировать их попробовать новый способ оплаты, мы запустили специальную акцию. До конца зимы автомобилисты смогут залить через СБП 100 литров со скидкой 3 рубля с каждого литра", – рассказал руководитель "Яндекс.Заправок" Артем Прудников.

"Яндекс.Заправками" пользуются более 1 миллиона автомобилистов, они оплачивают там заправки на сумму более 5 миллиардов рублей в месяц.