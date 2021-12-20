"Яндекс.Заправки" запустили оплату топлива через систему быстрых платежей

10:36
Фото: depositphotos/bernardbodo
Оплата топлива через СБП заработала в отдельном приложении "Яндекс.Заправок". Об этом сообщили в пресс-службе сервиса. Также новой опцией теперь можно воспользоваться в основных водительских приложениях "Яндекса" – "Картах" и "Навигаторе". Сообщается, что это открыло доступ к СБП 37 миллионам автомобилистов, ежемесячно использующим сервисы "Яндекса".
В ноябре оплату через СБП запустили в тестовом режиме в приложении "Заправок". За это время быстрыми платежами воспользовались 70 тысяч водителей. Они заправились с СБП 115 тысяч раз – более чем на 150 миллионов рублей. Чтобы воспользоваться системой быстрых платежей, не нужно привязывать банковскую карту к приложениям или Apple Pay, или Google Pay. А переплата, если топлива залили меньше, чем оплачено, вернется почти мгновенно, отметили в пресс-службе.
"СБП упрощает для водителей привычный процесс бесконтактной заправки. Чтобы мотивировать их попробовать новый способ оплаты, мы запустили специальную акцию. До конца зимы автомобилисты смогут залить через СБП 100 литров со скидкой 3 рубля с каждого литра", – рассказал руководитель "Яндекс.Заправок" Артем Прудников.
"Яндекс.Заправками" пользуются более 1 миллиона автомобилистов, они оплачивают там заправки на сумму более 5 миллиардов рублей в месяц.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: