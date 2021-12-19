Сбой в работе информационных ресурсов МВД России устранен

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Специалисты устранили технические неполадки в работе информационных ресурсов МВД РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В МВД уточнили, что сбой в работе ведомственных информационных ресурсов вызвала коммунальная авария в серверных помещениях. Компьютеры, где содержатся данные по линии работы Госавтоинспекции, были залиты водой.

"В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном режиме проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов. В настоящее время задача выполнена – доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме", – отметили в пресс-службе.

Также представители ведомства сообщили, что понедельник, 20 декабря, объявлен рабочим для всех регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД, куда граждане смогут обратиться за получением госуслуг как онлайн, так и в порядке живой очереди в самом подразделении.

Ранее из-за технических неполадок региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание госуслуг гражданам, связанных с регистрацией транспортных средств, выдачей водительских прав, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.