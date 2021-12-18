МВД подтвердило сбой в системе ГИБДД

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В работе системы ГИБДД случились неполадки из-за технического сбоя, сообщает РИА Новости.

В МВД сообщили, что региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание госуслуг гражданам, связанных с регистрацией транспортных средств, выдачей водительских прав, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.

Сейчас технические специалисты устраняют последствия сбоя, принимая необходимые меры реагирования.

В ноябре на сайте ГИБДД РФ временно нельзя было проверить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сервис не работал как в десктопной версии, так и в мобильной.

