В МВД назвали причину сбоя в работе информационной системы ГИБДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сбой в работе информационных ресурсов ГИБДД произошел из-за коммунальной аварии, в результате которой были затоплены серверные помещения. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

"Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой. Восстановительные мероприятия продолжаются", – говорится в сообщении.

В МВД пояснили, что объем работ, необходимых для восстановления работы системы, оказался более масштабным, чем предполагалось изначально. Поскольку они потребуют больше времени, прием граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД 19 декабря осуществляться не будет. Предполагается, что сервисы возобновят работу только к вечеру воскресенья.

"В связи с указанными обстоятельствами 20 декабря объявлено рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди", – отмечается в материале.

Накануне в работе системы ГИБДД случились неполадки из-за технического сбоя. В МВД сообщили, что региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание госуслуг гражданам, связанных с регистрацией транспортных средств, выдачей водительских прав, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.