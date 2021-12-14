Обновление Apple iOS 15.2 позволит пользователям определить оригинальность деталей iPhone

15:54
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
После длительного бета-тестирования для владельцев iPhone стало доступно обновление iOS 15.2, сообщает РИА Новости.
В частности, можно будет отследить историю замены и обслуживания деталей смартфона и фиксировать их оригинальность.
Также появилась функция "Отчет о конфиденциальности". Зайдя в настройки, пользователи смогут узнать, к какой информации имеют доступ установленные на iPhone приложения и к каким сайтам они подключаются.
Появилась и функция "Цифровое наследство" (Digital Legacy). Она позволяет добавить до пяти контактов, которые после смерти владельца учетной записи iCloud смогут получить доступ к его данным.
Также в новом iOS появилась функция, с помощью которой можно размывать отправляемые детям в iMessage фотографии, которые будут расценены алгоритмом как потенциально неприемлемые.
Ранее стало известно, что Apple планирует разрешить владельцам гаджетов компании завещать данные своих устройств другим пользователям. Речь идет о хранящихся на iPhone документах, фотографиях и контактах.
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