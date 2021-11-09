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Технологии

17:26

Один из первых компьютеров Apple c деревянной клавиатурой выставили на аукцион

технологии

Фото: AP Photo/Ben Margot, File

В США на аукцион выставили компьютер Apple-1, спроектированный Стивом Возняком в 1977 году. Об этом сообщает CNN.

Модель хотят продать примерно за 600 тысяч долларов. Изначально лот приобрел профессор электроники, затем он перепродал его студенту. С тех пор компьютер хранился у одного владельца, модифицировавшего его в течение 10 лет.

Именно эта модель входит в шестерку экземпляров Apple-1, сделанных из дорогого гавайского дерева коа.

Всего было выпущено лишь 200 Apple-1. Продали только 175 компьютеров, причем 50 из них купил один человек – владелец магазина ByteShop в Маунтин-Вью Пол Террелл.

Летом картридж с видеоигрой Super Mario 64 продали за 1,56 миллиона долларов на американском аукционе Heritage Auctions. По данным японской корпорации Nintendo, серия Super Mario уже более 25 лет остается визитной карточкой компании и сохраняет высокие позиции в рейтинге видеоигр.

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