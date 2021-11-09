Один из первых компьютеров Apple c деревянной клавиатурой выставили на аукцион

17:26
Фото: AP Photo/Ben Margot, File
В США на аукцион выставили компьютер Apple-1, спроектированный Стивом Возняком в 1977 году. Об этом сообщает CNN.
Модель хотят продать примерно за 600 тысяч долларов. Изначально лот приобрел профессор электроники, затем он перепродал его студенту. С тех пор компьютер хранился у одного владельца, модифицировавшего его в течение 10 лет.
Именно эта модель входит в шестерку экземпляров Apple-1, сделанных из дорогого гавайского дерева коа.
Всего было выпущено лишь 200 Apple-1. Продали только 175 компьютеров, причем 50 из них купил один человек – владелец магазина ByteShop в Маунтин-Вью Пол Террелл.
Летом картридж с видеоигрой Super Mario 64 продали за 1,56 миллиона долларов на американском аукционе Heritage Auctions. По данным японской корпорации Nintendo, серия Super Mario уже более 25 лет остается визитной карточкой компании и сохраняет высокие позиции в рейтинге видеоигр.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: