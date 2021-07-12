Картридж с игрой Super Mario ушел с молотка за рекордные 1,56 млн долларов

Фото: кадр из игры "Super Mario"

Картридж с видеоигрой Super Mario 64 продали за 1,56 миллионов долларов на американском аукционе Heritage Auctions.

"Только что Super Mario 64 <...> продана за 1,56 млн долларов <...>, побив предыдущую отметку в 870 тысяч долларов, установленную в пятницу <...> игрой "Легенда о Зельде", – говорится в сообщении торгового дома на странице в Twitter.

По данным японской корпорации Nintendo, серия Super Mario уже более 25 лет остается визитной карточкой компании и сохраняет высокие позиции в рейтинге видеоигр.

В ноябре 2018 года стало известно о смерти прототипа Super Mario Марио Сегале. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет. Корпорация назвала персонажа серии игр в честь застройщика итальянского происхождения из США. У него Nintendo в 1980-х годах арендовала офис.

Культовая игра Mario выходила на аркадных игровых автоматах, приставках Atari, Nintendo 3DS, Wii и на компьютерах Apple II.