В Сети появилось изображение дисплея iPhone 14 Pro

Фото: twitter.com/DylanMcD8

Появилось первое изображение дисплея iPhone 14 Pro с круглым и овальным отверстиями. Об этом сообщает Phone Arena.

По словам автора изображения, круглое отверстие предназначено для датчика Face ID, работа которого будет улучшена, а овальное – широкоугольной фронтальной камеры. Согласно фото, дисплей также лишится "челки".

При этом систему биометрии спрячут под поверхность экрана. Оттуда исчезнет сканер Touch ID.

Ранее сообщалось, что компания Apple в сентябре 2022 года откажется от физической сим-карты в будущем iPhone 14.

