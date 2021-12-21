Названы устройства Apple, которые не получат обновление iOS 16

20:25
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Часть актуальных на данный момент устройств компании Apple не получит обновление до версии операционной системы iOS 16. Об этом сообщает портал iPhone Soft.
Запланированный на 2022 год апдейт не появится на смартфонах и планшетах, которые базируются на процессоре A9, а именно iPhone 6s, iPhone 6s Plus и SE (2016), планшеты iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad 5, iPad Pro 9,7 и 12,9 (2015) дюйма.
Такие устройства, как iPhone 7 и выше, а также планшеты iPad 6 и более новые модели, будут обновлены. При этом существует вероятность, что на достаточно старых устройствах Apple будет доступен не весь функционал операционной системы.
Бета-версия iOS 16, предположительно, появится летом 2022 года. Официальный релиз ожидается в сентябре того же года.
Ранее для владельцев iPhone стало доступно обновление iOS 15.2. Его отличительной особенностью является возможность отследить историю замены деталей и обслуживания устройства. Кроме того, таким образом проверяется оригинальность запчастей.
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