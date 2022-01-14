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Американская компания Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона о деятельности иностранных лиц в интернете. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Согласно закону, зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 000 пользователей должны открыть свои представительства в России.

В списке оказались Google, TikTok, Zoom, Apple, Spotify, Twitch, Meta Platforms, Telegram, Pinterest, Likeme Pte.Ltd, Twitter, Discord, Viber.

Закон, обязывающий иностранные компании, чья деятельность связана с интернетом, открывать свои представительства в России, был подписан Владимиром Путиным 1 июля 2021 года.

