Apple откладывает выход нового iPhone – СМИ

Фото: apple.com

Американская компания Apple представит новый смартфон iPhone SE позднее, чем планировалось изначально. Об этом сообщает портал Apple Insider.

Новинка, как ожидается, получит название iPhone SE+ 5G. Аналитик Росс Янг заявил, что до конца января компания начнет производство экранов для устройства, а сборка самих телефонов стартует только в марте.

На основании имеющихся у него данных инсайдер предположил, что готовый смартфон выйдет в продажу не раньше конца апреля. При этом ранее сообщалось, что это может произойти в конце марта – начале апреля.

Ожидается, что бюджетный iPhone SE 2022 года получит 4,7-дюймовый дисплей с физическим сканером отпечатков пальцев Touch ID. Работать устройство будет под управлением флагманского чипа Apple A15 Bionic.

Ранее инсайдеры сообщили о презентации Apple в марте 2022 года. По предварительным прогнозам, в числе новинок окажутся iPad Air 5 и iPhone SE третьего поколения.