Apple откладывает выход нового iPhone – СМИ

15:57
Фото: apple.com
Американская компания Apple представит новый смартфон iPhone SE позднее, чем планировалось изначально. Об этом сообщает портал Apple Insider.
Новинка, как ожидается, получит название iPhone SE+ 5G. Аналитик Росс Янг заявил, что до конца января компания начнет производство экранов для устройства, а сборка самих телефонов стартует только в марте.
На основании имеющихся у него данных инсайдер предположил, что готовый смартфон выйдет в продажу не раньше конца апреля. При этом ранее сообщалось, что это может произойти в конце марта – начале апреля.
Ожидается, что бюджетный iPhone SE 2022 года получит 4,7-дюймовый дисплей с физическим сканером отпечатков пальцев Touch ID. Работать устройство будет под управлением флагманского чипа Apple A15 Bionic.
Ранее инсайдеры сообщили о презентации Apple в марте 2022 года. По предварительным прогнозам, в числе новинок окажутся iPad Air 5 и iPhone SE третьего поколения.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: